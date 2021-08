Aitana y Zzoilo, combinación explosiva para el remix de ‘Mon Amour’

El pasado 25 de julio, la cantante Aitana compartió en Twitter un extracto de la letra Mon Amour, el tema romántico y fresco de Zzoilo que ha logrado ser una de las melodías de este verano.

“Y es que me gustas no se cuantooo. Más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo veo Paris desde todo lo altoooooooooo”, escribió la artista superventas.

Entonces, el valenciano le preguntó: “¿Quieres hacer el remix?”. Y este miércoles, después de algún cruce más de mensajes, incluyendo los stories de Instagram, el tema ya es una realidad…

Aquí puedes escucharlo: