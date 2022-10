Aitana y Miguel Bernardeau revelan cómo se conocieron: “Fui un poco infantil”

Ahora, casualmente, suman fuerzas como intérpretes, y definen esta experiencia como algo “precioso”. “Me he enamorado incluso más de Aitana haciendo este proyecto. No pensé que me iba a pasar”, llega a confesar el hijo de la actriz Ana Duato.

La artista fue la que dio el paso a través de Instagram. “Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería”, avanza en la entrevista. Y, afortunadamente, los planes le salieron bien.

