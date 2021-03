Aitana responde a las críticas que recibe tras hablar sobre feminismo: "No es adoctrinamiento, es un movimiento"

Este jueves, Aitana se ha visto obligada a pronunciarse en Twitter ante el aluvión de críticas que ha recibido tras su última entrevista. La triunfita ha hablado sobre feminismo en una de sus respuestas, pero ha querido matizar sus palabras para evitar malentendidos y defender este movimiento a favor de la igualdad.

Recientemente, la artista catalana mostró un adelanto de su próximo tema, Ni una más, dedicada a las víctimas de violencia de género. Y es que el feminismo es una causa con la que ella está muy volcada.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Esquire, la cantante ha hablado sobre usar su influencia para fomentar el activismo en ciertas causas: “Yo soy feminista y aprendo a diario lo que conlleva, pero me siguen muchas niñas y no me gusta dar mi opinión porque no quiero adoctrinar a nadie. Aunque sí intento ser cautelosa, evitar el machismo y no cosificar a las mujeres en mis canciones”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

//www.instagram.com/embed.js

Muchos la han criticado por el hecho de que diga que dar su opinión era “adoctrinar”, por lo que Aitana Ocaña ha querido pronunciarse al respecto: “Sabéis lo mucho que fomento la igualdad y el feminismo para que llegue al máximo número de personas posibles”.

Sabéis lo mucho que fomento la igualdad y el feminismo para que llegue al máximo de personas posibles. Supongo que las personas que me siguen y me conocen sois conscientes de lo implicada que estoy al respecto. Dejemos de incitar al odio, por favor. — Aitana (@Aitanax) March 25, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js

Y desde luego dejar claro que el feminismo no es un ningún adoctrinamiento, es un movimiento. — Aitana (@Aitanax) March 25, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js

“Supongo que las personas que me siguen y me conocen sois conscientes de lo implicada que estoy al respecto. Dejemos de incitar al odio, por favor”, ha pedido en Twitter. “Y desde luego, dejar claro que el feminismo no es un ningún adoctrinamiento, es un movimiento”.

https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js







MÁS INFORMACIÓN

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...