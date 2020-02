Aitana le roba el protagonismo a Cristina Pedroche: “No intereso, estoy muerta”

Pedroche empezó a contestar preguntas, pero notó por las preguntas que ella no era el objetivo de los medios: “Ay, no intereso, estoy muerta “, dijo la presentadora.

Este viernes, Cristina Pedroche contó en el programa de televisión Zapeando que notó un gran revuelo a su llegada al aeropuerto de Barajas tras una escapada a Suiza con Dabiz Muñoz, su pareja. Pensando que era por ella, la presentador se preguntó si era “Lady Gaga. Qué he hecho yo ahora “. Pero no era a ella a quien esperaban los medios.

