Aitana continúa su lucha por visibilizar la inseguridad que sienten las mujeres con ‘Ni una más’, su nuevo tema

Aitana Ocaña ha reivindicado, en multitud de ocasiones, la importancia de dar visibilidad a algunas de las situaciones cotidianas a las que, por desgracia, millones de mujeres se enfrentan cada día. De eso, precisamente, trata Ni una más, su último sencillo que apunta a convertirse en todo un himno contra la violencia de género.

El objetivo de la cantante con este nuevo single ha sido, por tanto, dar cabida en su música a la inseguridad que las mujeres sienten cuando caminan solas por la calle. Así, mientras camina por distintos lugares de la ciudad, la catalana va lanzando mensajes claros y directos.

Aitana consigue, en Ni una más, mostrar algunas de las acciones que muchas mujeres ya consideran normales en su día a día: utilizar las llaves como un arma para defenderse, enviar la ubicación en tiempo real a algún conocido, agachar la cabeza para intentar pasar desapercibida o mirar, constantemente, hacia atrás por si alguien te está siguiendo. Movimientos que se han normalizado y que no deberían ser lo corriente al volver solas a casa.

“Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy. Sintiéndome insegura y, aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable“, entona la catalana a medida que va caminando por las calles oscuras. “Ya no quiero pretender que es normal sentirse así. Ya no volveré a ignorar el silencio tras de mí. Sí, callarnos no va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad“, reclama la cantante.

El final del videoclip cuenta, además, con varias televisiones en las que se pueden ver los rostros de varias mujeres que no han querido perder la oportunidad de aportar su granito de arena en el nuevo éxito de Aitana. Así, al grito de auxilio de la extriunfita se han unido 47 mujeres entre las que se encuentran Lola Índigo, Alba Reche, Jedet, Maria Pedraza, Sara Carbonero, Ona Carbonell y Ana Locking, entre otras.

Sin duda, se trata de un nuevo éxito de Aitana Ocaña que, tras haber tenido que suspender el último concierto de su anterior gira, comenzará una nueva ronda el próximo 1 de julio en Barcelona y, hasta el mes de diciembre, recorrerá diversas ciudades de la geografía española con su 11 razones tour en el que cabe esperar que Ni una más forme parte del repertorio.