Airbus alcanza millonario acuerdo para archivar investigaciones por corrupción

A fines del mes pasado, la empresa europea Airbus aceptó un acuerdo con las autoridades de Francia, Reino Unido y Estados Unidos para cerrar investigaciones de corrupción y soborno, a cambio de casi 3 mil 600 millones de euros (3 mil 940 millones de dólares).

Un tribunal francés avaló el arreglo para resolver las acusaciones de corrupción surgidas entre los años 2004 y 2016. El tribunal informó que la empresa que diseña, fabrica y vende aviones civiles también ha llegado a acuerdos con las autoridades británicas y estadounidenses. El acuerdo se alcanzó el 31 de enero de 2020.

Las autoridades consideraron que el gigante europeo no gestionó correctamente el uso de intermediarios y que, en algunos casos, hubo sobornos para lograr importantes contratos.

Para Transparencia Internacional (TI), el caso muestra que, una vez más, el soborno de ejecutivos extranjeros en los sectores público y privado “forman parte del modelo de negocios de una gran corporación multinacional”.

Estos acuerdos representan una etapa muy importante para nosotros, permitiendo a Airbus de avanzar y crecer de manera sostenible y responsable. Guillaume Faury, presidente ejecutivo de Airbus

TI estima que, aunque las multas sean récords, el acuerdo debe también incluir que los ejecutivos involucrados enfrenten la justicia.

Lea aquí: Why don´t the victims of bribery share in the record-breaking Airbus settlement?

Asimismo, enfatiza que en los acuerdos de Airbus no se han considerado planes para compartir el pago de la multa con los países donde la compañía estaba pagando sobornos, incluidos Colombia, Ghana, Indonesia y Sri Lanka.

“El soborno extranjero, especialmente en esta escala, tiene un efecto pernicioso y devastador en los países donde se pagan los sobornos […] Los gobiernos pagan precios más altos por bienes y servicios incompletos o de menor calidad. Incluso pueden desperdiciar millones en adquisiciones completamente innecesarias”, indicó la organización.

De allí a que los servicios esenciales −como la educación y la atención médica− se ven privados de fondos muy necesarios. Especialmente en los países más pobres −advierte la organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción− el impacto puede ser una cuestión de vida o muerte.

Recordó también que en Latinoamérica, las consecuencias políticas del masivo esquema de soborno Obebrecht-Petrobras todavía se sienten de manera aguda.

Por lo tanto, es esencial que las consecuencias para Airbus no se detengan en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

“Las autoridades allí tienen el deber de facilitar las investigaciones en los países donde se pagan sobornos, y proporcionarles una parte de las sanciones, incluidas las ganancias arrojadas”, expresó TI.

En tanto, el presidente ejecutivo de la empresa europea, Guillaume Faury, dijo −según medios internacionales− que “las lecciones aprendidas permiten a Airbus de posicionarse como el actor de confianza y seriedad que queremos ser”.