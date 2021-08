Airbnb permitirá que víctimas de agresión sexual demanden

Airbnb dijo que el cambio en sus términos de servicio “codificará una práctica que ya hemos implementado”. La compañía dijo que desde enero de 2019 no ha pedido a un tribunal que obligue a arbitraje a ningún caso de agresión sexual o acoso sexual. Pero Airbnb no hizo ningún anuncio público sobre cambiar esta práctica ni actualizar sus condiciones de servicio.

El uso del arbitraje forzado se convirtió en un punto álgido en las empresas estadounidenses durante el movimiento #MeToo. Muchas empresas comenzaron a distanciarse de la práctica debido a la forma en que protege a las corporaciones de la responsabilidad pública. En 2018, Airbnb, junto con Microsoft Corp, Google y Facebook Inc., eliminaron el arbitraje vinculante en reclamos de agresión sexual y acoso sexual presentados por empleados. Uber Technologies Inc. fue más allá y actualizó sus términos de servicio para eliminar el arbitraje forzoso para pasajeros y conductores.

