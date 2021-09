Airbnb bloquea las reservas de 50.000 jóvenes menores de 25 años en un año

“ Queremos que todas las personas disfruten del verano de forma segura y, si bien la inmensa mayoría de los huéspedes en nuestra plataforma son vecinos responsables, estamos absolutamente decididos a obstruir y eliminar a cualquiera que tenga la intención de tener una conducta irresponsable. Queremos hacer todo lo posible para ser buenos socios de las comunidades en las que residen los anfitriones y esperamos que este nuevo piloto deje muy claro que no hay ningún alojamiento en el que esté permitido realizar fiestas no autorizadas en Airbnb”, afirmaba Patrick Robinson, director de Políticas Públicas de Airbnb.

Los turistas no quieren jóvenes de fiesta como vecinos cuando están de vacaciones y Airbnb es muy consciente de ello . Con esto en mente, y ante las quejas que históricamente se han producido en la plataforma por este tema, la compañía decidió poner en marcha en agosto de 2020 un nuevo sistema para detectar las ‘farras’ no autorizadas que potencialmente tenían en mente celebrar algunos de sus usuarios cuando llevaban a cabo una reserva.

You May Also Like