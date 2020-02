Air France eliminará 1,500 puesto de trabajo

La dirección de Air France no confirmó estos datos ya que hay negociaciones en curso con los sindicatos pero aseguró que no habrá despidos.

Estas supresiones de empleo afectarán en particular a las funciones de apoyo (recursos humanos, logística, finanzas, etc) informaron estas fuentes, confirmando una información del diario La Tribune. Así, la compañía aérea francesa va a pasar de 41 mil 230 puestos de trabajo a finales de 2019 a 39 mil 720 puestos en tres años, lo que hace una diferencia de mil 510 empleos, según documentos presentados epor la empresa a los sindicatos.

You May Also Like