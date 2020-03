Air Europa inicia un ERE temporal por la crisis del coronavirus que podría afectar a 3.600 trabajadores

La aerolínea española Air Europa ejecutará un Expediente de regulación Temporal de Empleo durante un tiempo aún sin determinar debido a la crisis generada por la expansión del coronavirus, que ha provocado la cancelación de miles de vuelos y la recomendación de las autoridades de no viajar al extranjero si no es imprescindible. Lo ha anunciado la dirección de la compañía en una reunión mantenida esta mañana con los sindicatos de sus colectivos de vuelo.

