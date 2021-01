Ailín Solís, un ejemplo de cuando no te avergüenzas de tus raíces

“Yo nunca lo hubiera conocido si no fuera por ti”, cuenta Ailín que le comentan. De hecho, una profesora le escribió para avisarle, que como docente, comparte sus videos con sus estudiantes para que así conozcan la historia real de los indígenas, y que las redes sociales no solo se pueden utilizar como entretenimiento, sino como herramienta de información.

‘Yo les diría a los jóvenes que no se avergüencen de ser indígenas, siempre hay que estar orgullosos de donde uno proviene, ya que gracias a la lucha de nuestros ancestros es que hoy podemos preservar la cultura, y hay que seguir haciéndolo de generación en generación. No hay nada mejor que saber nuestra historia, comer nuestra rica comida y seguir respetando nuestras costumbres’, menciona.

