AIG empieza a agendar las citas para la segunda dosis de AstraZeneca

“Para estas citas de AstraZeneca, desde el 9 de agosto, el auto exprés Vacunatón del Rommel Fernández atenderá de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m”, informó el administrador de la AIG, Luis Oliva.

You May Also Like