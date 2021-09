Aida de Maduro: la CSS tiene que funcionar más eficiente

“Hay procesos que demoran meses en llegar a la junta directiva y esos son los que se deben afinar para que no se nos responsabilice luego. Sé que sobre mi nombramiento hay mucha expectativa y lo único que puede garantizar es mi mejor esfuerzo por tratar de llenar por lo menos una décima parte de esas expectativas, porque el trabajo es fuerte”, concluyó, no sin antes admitir que, sin duda, la CSS tiene que funcionar de una manera más eficiente y automatizada.

No obstante, aclaró que ese esfuerzo debe ser también conjunto y que requiere de la voluntad de todos los actores a lo interno de la institución, ya que “una sola golondrina no hace verano”.

“La junta directiva no compra medicamentos y ese es solo un ejemplo para que entendamos su rol. Tenemos deficiencias, claro que sí, pero son de carácter administrativo. Hay temas que deben ser resueltos a nivel administrativo y que no deberían llegar a la junta directiva. La junta directiva no es una comisión de auditorías ni un departamento anexo administrativo de la CSS”, aportó.

“La junta directiva no es ejecutora, pero sí debe asegurar que se tomen las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la institución. También te puedo decir que no es la que realiza los procesos de compra, pero sí podemos recomendar hacer más eficiente la trazabilidad de cada uno de los procesos que se realizan en la CSS”, puntualizó.

You May Also Like