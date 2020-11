Ahorrarían pa’ pagar el Only Fans de Marcela Barnes

Marcela Barnes acepta que le gusta dar palo, es por eso que no se deja de nadie y va dando su dosis de “ubicatex” a quien se pase de liso.

En esta ocasión, ella mostró su proceso de preparación “body paint” para una sesión fotográfica con Dario Moreno, y una le escribió por allí, que ya abra su Only Fans, pues ya casi no le falta enseñar nada en redes. ¡Ajá!

Bueno, la presentadora quien está en Alemania le respondió: “Only Fans es para hacer dinero, el dinero para obtener cosas y esas cosas ayudan a ser feliz. Ya tengo todo lo que siempre quise para ser feliz y apenas me falte lo abro. Pero gracias por la recomendación”.

Pero, parece que eso dejó picado a más de uno, pues le han llegado varios mensajes a su DM de Instagram, asegurándole que por su cuenta privada en Only Fans sí ahorrarían buco para pagar esa suscripción y sus respectivas mensualidades. Pero, ¿lo abrirá? Pues no se hagan ilusiones, porque ella respeta mucho a su madre y no sabe qué pensaría sobre ello, así que por el momento prefiere mantenerse alejada.

Está pasando unos días en su segunda casa. Extraña mucho a su hija, quien debía viajar este mes, pero no se sabe si se podrá.

Yo creo que el primer deber que tengo yo como parte de la sociedad es respetar la libertad de expresión de cada uno y celebro lo que cada persona haga para ser feliz; Only Fans yo no lo abriría por el momento honestamente porque yo respeto mucho a mi madre; no creo que a mi mamá le guste honestamente, porque hay un estereotipo que Only Fans es como un Playboy, así lo tienen visto.