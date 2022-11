Ahorra más este Black Friday 2022 usando cupones descuento

Una fiebre del ahorro gracias a los cupones nos llega directamente desde EEUU, de donde es también originario el Black Friday. A día de hoy no concebimos un mes de noviembre sin la famosa campaña, como los estadounidenses no conciben comprar sin cupones, con los que se estima que llegan a ahorrar hasta un 12% al año. Muchas tiendas extenderán su Black Friday todo el mes y seguro que lanzan códigos para animar las compras. Por ello, te recomendamos permanecer atento a Descuentos 20Minutos , ya que estaremos realizando un seguimiento, minuto al minuto, de cualquier cupón Black Friday que puedas aplicar en tus tiendas favoritas.

