Ahora son los padres de Mónica Serrano quienes exigen la prueba de ADN a Grifina

A pesar de que el procurador de la nación, Eduardo Ulloa, confirmó este 5 de marzo de 2020 que se estaban realizando las pruebas de ADN a la jóven Grifina López y a los padres de la desaparecida Mónica Serrano, aún falta por tomar la muestra de la chica residente en la comunidad de Wagandi.

Ulloa dijo que en dos o tre días se podrían conocer los resultados.

Tras realizarse una primera prueba de ADN, la joven, quien es madre de una niña de un año y cuatro meses, aceptó realizarse una nueva prueba para salir de dudas.

Al respecto, Castor Serrano y Mónica García ya se realizaron las pruebas, de manera voluntaria durante esta semana, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No obstante, ahora se conoció que Grifina no lo ha hecho por recomendación de su apoderado legal, Héctor Huertas.

Ambas partes habían pedido que fueran ellos los primeros en conocer los resultados de ese ADN.

En su cuenta de Facebook Castor Serreno hizo el siguiente cuestionamiento:

“Después de que nos hicieramos la actualizacioón de nuestros ADN, nadie se pregunta por qué no lo han hecho la otra parte.

Será que:

1) El sr. Huertas tiene otro objetivo real.

2) Ahora el sr. Huertas está pidiendo apoyo económico al procurador públicamente.

3) Cómo que ahora no se puede, porque se enteró ahora que era menor.

Esto es una burla a mi familia. Lo que sorprende es que nadie dice nada. Parece que el hecho que nuestra hija está desaparecida, tenemos que sufir callados y recibir ofensas de toda índole.

Exigiremos que se hagan el ADN lo más pronto posible. Así como nos presionaron por que queríamos hacerlo con las autoridades competentes y personas insensibles.

Nos ofendieron públicamente. LA VERDAD TIENE QUE SABERSE YA, ASÍ COMO LO EXIGIÓ EL ABOGADO HUERTAS. PRUEBAS DE ADN YA INMEDIATAMENTE. NO MÁS EXCUSA”.

Huertas respondió lo siguiente:

Ante los cuestionamientos de Serrano dijo sentirse sorprendido y recalcó que no tiene ningún interés económico.

Al mismo tiempo, hizo saber que el hecho de que la joven sea humilde, no quiere decir que no tenga derecho a una asesoría legal y que se sepa la verdad.

Sobre la demora en los exámenes, explicó que Grifina López es menor de edad y sus padres murieron. Por lo tanto, se recomienda tener el aval de un juez de familia para proceder con este proceso y hacer las cosas de manera correcta.

Según Huertas, este viernes se hizo una diligencia en el Tribunal Electoral, pero se han presentado algunas trabas. Demoraría un mes y se retrazaría el proceso.

Por otro lado, acotó que actualmente se ha conversado con el fiscal superior para que a través de ellos se puede tener esa autorización que se necesita y se tengan los resultados prontamente.

“No hay ningún interés económico, soy guna y defiendo a mi comunidad. No fui a pedirle dinero al procurador y exijo que se respete la identidad indígena”, destacó.

Huertas precisó que probablemente este lunes 9 de marzo de 2020, a través del fiscal superior, se obtenga la autorización necesaria para que Grifina López se le haga la prueba de ADN y se sepa la verdad.