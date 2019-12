Ahora sí, ¿Panamá será la sede del Miss Universo?

Obviamente, localizamos al director de la Organización Señorita Panamá OSP, César Anel Rodríguez para que nos comentara si el 2020 será o no la fecha cumbre para ser sede de tan importante certamen y fue enfático al decir: “Siempre ha existido el interés de que el evento regrese al país, porque desde el 2o03 el impulso que se le dio al turismo fue notorio, sin embargo no me corresponde a mí dar detalles del tema”.

