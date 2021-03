ahora se pasa a llamar Vaxzevria

Vaxzevria estrena nombre pero no polémica. Alemania anunció este martes que solo la administrará de manera general a mayores de 60 años, según acordaron el Gobierno federal y los poderes regionales, ante los efectos secundarios y algunos casos de trombosis detectados. Francia y Canadá también decidieron no inocular este suero a personas menores de 55 años. España, sin embargo, ha decidido vacunar con Vaxzevria a personas entre 60 y 65 años.

