ahora se llama Goku Román

Conseguir una motivación clara para mantenerse al primer nivel es uno de las grandes dificultades para cualquier deportista. Muchos se inspiran en otros ídolos de su deporte, en grandes figuras sociales o en artistas. El caso de Joan Román, futbolista del Miedz Legnica, es ligeramente distinto.

El que fuera gran talento de la cantera del Barcelona (militó en el Barça B entre 2012 y 2015) tiene una inspiración en un personaje que ocupa un lugar especial en la cultura de los millenial: Goku.

El protagonista de la serie Dragon Ball y sus incontables secuelas ha influido tanto en este delantero de 27 años por los valores que transmite, hasta el punto de que se ha cambiado el nombre. El anteriormente conocido como Joan Román ya es Goku Román.

Esta transformación, de momento, no le ha teñido el pelo de rubio supersaiyan, pero él mismo ha explicado que Joan ya no existe. “Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado. Pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mi: perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad. Sólo pido respeto como muchas personas ya me lo están demostrando. Siempre en movimiento, siempre hacia adelante. Mucho amor para todos”, escribió en una publicación en instagram.

Goku es uno de los jugadores más destacados de su equipo, que actualmente ocupa la sexta posición de la segunda división polaca: en cinco partidos que ha disputado ha anotado tres goles.