“Ahora mismo (Messi) no está en nuestros pensamientos”

“Es diferente a Jack: Jack tenía una cláusula de liberación. Harry Kane es un delantero excepcional, extraordinario, sin duda. Estamos interesados, pero es un jugador del Tottenham. Si no quieren venderlo no lo hacen, pero si quieren, podemos intentarlo”, afirma.

Sobre un hipotético interés de City por el delantero internacional inglés del Tottenham Harry Kane, Pep Guardiola afirma: “Está jugando en el Tottenham Hotspur. Si el Tottenham no quiere negociar, se acabó. Si están abiertos a negociar, no sólo con el Man City, todos los grandes clubes intentarán ficharlo”.

“El presidente tenía claro el motivo. No hablé con el jugador ni con el presidente, así que no sé qué pasó. Pero cuando se pierde mucho dinero la decisión está tomada. Pero como seguidor del club, me encantaría que terminara su carrera allí”, agrega.

El entrenador del Manchester City, el español Josep Guardiola, ha afirmado en una entrevista con la web del club inglés que el argentino Leo Messi, que no seguirá en el Barcelona, no está en sus pensamientos.

