Ahora: el Imelcf presenta la evaluación forense a Ricardo Martinelli

Las incapacidades de Martinelli (vigente por 30 días desde el 1 de junio) y de su abogada Alma Cortés fueron la razón por la que el pasado 22 de junio, no pudo iniciar el juicio al exgobernante. El tribunal lo pospuso para el 5 de julio y ordenó que se designará a dos defensores de oficio, para que asuman la representación de Martinelli, si su abogada no se presenta ese día.

You May Also Like