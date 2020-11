Agustin Pantoja está con ganas de ir al juzgado

Lo que para unos es ingeniería legal para no perder la finca, para otros es ya la confirmación de la ruptura familiar total . Tanta crispación ha despertado un interés sin precedentes que ha llevado, incluso, al colapso del registro de la propiedad en Cádiz. Me cuentan que hartos de peticiones de periodistas para obtener la nota simple de la finca , la titular del registro María Eugenia Aguiar, ha dado orden a exigir documentalmente el interés patrimonial de quien consulta. No quiere periodistas olfateando cerca.

You May Also Like