Aguiluchos Marching Band, orgullosamente tres veces invitada a Pasadena

Participación en la ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos Nacionales en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. También se han realizado participaciones en el extranjero, teniendo presentaciones en: Giras en Estados Unidos en la decada de los 80´s y 90´s en: California, Chicago, Houston, Bronsville, McAllen, Filadelfia, New Orleáns, New York, Washington, Charlote Japón 2006 (Midosuji Parade): Tokyo, Narita y Osaka Alemania 2008 (Musikparade): Bremerhaven, Dortmund, Dusseldorf, Emden, Flengsburg, Gottingen y Kiel. Estados Unidos 2009 (Citrus Parade): Orlando, Florida. Suiza2010 : (Basel Tatto): Basilea Estados Unidos (Desfile de las Rosas 2004,2013 y 2020): Pasadena, Cal.

