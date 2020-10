Agüero y Courtois acaban muy picados jugando al Among Us con Ibai Llanos: “Escúchame, bobo…”

Ibai intentó echar más leña al fuego (esto no se ve en este fragmento) y dijo que ahora mismo el Kun no sería capaz de marcarle un gol a Courtois, porque está en un gran momento de forma. El resto de jugadores se fueron uniendo a la partida y la conversación se fue por otros derroteros.

Entre las carcajadas de Ibai, Agüero reaccionó medio en broma medio en serio: “Escúchame, bobo, gilipollas… No me hagas calentar que cuando juegue en contra te meto un gol, ¿eh?”, le replica.

Entre los fans del fenómeno están dos futbolistas como Thibaut Courtois y Kun Agüero. El portero del Real Madrid y el delantero del Manchester City compartieron con su amigo en común Ibai Llanos y otros gamers ‘top’, como DjMariio, Reven y el resto de G2Sports una partida retransmitida en twitch que, según el propio Ibai, fue “el Among Us más épico que vas a ver en tu puta vida”.

