Agua y luz no serán un problema para precaristas reubicados en Las Mendozas

“Hemos establecido un suministro de agua confiable y autónomo. Ya están instalados dos tanques de reserva, que el Idaan los llena sin problema. Tienen agua por gravedad, temporalmente por plumas comunales y después se desligará a cada una de las calles. No satisfecho con estos tanques de reserva, hoy instalé dos más, así que ahora hay cuatro tanques de reserva. El agua ya no será un problema”, puntualizó Paredes en entrevista con Nex Noticias.

