Si un gobernante en acto de estadista saca sus manos del pastel y promueve la recuperación del IDAAN abandonando políticas improvisadas, personalistas y venales, quizás se pudiera salvar la vetusta institución. ¡Despierta, otra vez tienes pesadilla, agua que no has de pagar… déjala correr tío!

Para su buen desarrollo, el IDAAN debió nacer como institución autónoma, por el contrario cada mandatario que deja su marca en el Palacio de las Garzas, también agrega una vuelta a la llave del desorden, manejando desde la Presidencia, entes sedientos como el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), la Autoridad de Aseo (AAUD), la Dirección de Asistencia Social (DAS), las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), el CONAGUAS del Ministerio de Ambiente, el DISAPAS del Ministerio de Salud, etc., etc. Con perdón del nuevo Director Ejecutivo, Juan Antonio Ducruet, la decadencia del servicio de acueducto y alcantarillado en alto grado es responsabilidad de aquellos bultos con sed, doctos en filosofía de regadera de baño, extraños al diario trabajo del IDAAN. Dentro de la institución los funcionarios normales manejan la planilla, las ventanillas, alquilan palas y camiones, toman valeriana y salen en TV con el último cuento de lo que pasó en Chilibre. Donde todos mandan, nadie manda, desperdicio de personal y gastos administrativos, desordenado manejo de los volátiles dólares del Estado que se pierden ¡como agua!

