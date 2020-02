Agua: nuestro tesoro

No es posible, y es una verdadera vergüenza que, en este país de agua, todavía existan panameños que no tienen acceso a los beneficios del agua potable. Estimamos que es responsabilidad del gobierno central, a través de sus agencias -el IDAAN y el Ministerio de Salud-, dedicar esfuerzos para lograr a mediano plazo llevar agua potable a la mayoría de los panameños.

You May Also Like