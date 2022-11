Agro no encarecerá cena de navidad del panameño

Sostiene que al tener menos hora de luz, mucha humedad y precipitación , no permite aplicar fertilizante, las plantas no tienen el nivel de fotosíntesis y se puede alterar las producciones con plantaciones estresadas, siendo situaciones que los productores aprendieron a manejar.

No obstante, para el representante de los comercializadores en Merca Panamá, Yori Morales , sigue siendo determinante el factor climático, que no solo puede afectar las siembras, sino también los caminos de producción.

Jiménez aclaró que los productores no tienen injerencia en el precio final de los productos, no pueden garantizar que los alimentos van a valer menos por estar sujetos a una serie de situaciones externas, pero tampoco vislumbra un incremento de los precios para diciembre.

