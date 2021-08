Agosto, mes del libro | La Prensa Panamá

Como el año pasado, no tenemos excusa para no asistir a la Feria. La pandemia permite la posibilidad de participar en las actividades desde la comodidad de nuestras casas y desde cualquier rincón del planeta, una oportunidad perfecta para poder participar del esfuerzo cultural que hace la Cámara Panameña del Libro para seguir acercando la literatura a todos los rincones de nuestro país.

