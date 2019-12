Agoniza la Asociación Nacional de Conciertos

“Cuándo hemos escuchado a un político hablar de Bach, Mozart o Beethoven. Ni siquiera los escuchamos hablar de Justo Arosemena o Belisario Porras, que son personajes de la historia panameña”, acotó el historiador. Simplemente esto no ocurre porque resaltar la cultura y la historia no les da votos, remarcó.

“Para nosotros es muy triste el cierre. Se hizo lo posible para tratar de conseguir los fondos pero no se logró. Hubiésemos querido un poco más de apoyo del Ministerio de Cultura o por lo menos la oportunidad de conversar. Varias veces pedimos la reunión y no la obtuvimos”, dijo.

You May Also Like