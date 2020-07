Agente de Bale: ”Zidane no quiere jugar con él, no hay odio y no se va a ir del Real Madrid” – Diez

”Claro que ha habido interés de algunos equipos, pero no hay muchos que se puedan permitir su fichaje”, comentó el representante, que al mismo tiempo rechazó un préstamo. ”Bale es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores no salen cedidos”.

Barnett cree que el conjunto merengue pierde mucho sin el galés. ”Es una gran pérdida que no esté en el equipo, pero no se va a marchar”, reiteró.

”Zidane no quiere jugar con él. Bale es tan bueno como el resto de sus compañeros, pero es una decisión de Zidane. No hay odio. Él está entrenando bien cada día, pero Zidane, que ha tenido éxito, no lo pone”, explicó.

Así lo confirmó Jonathan Barnett en un diálogo con la BBC . ”Gareth no se irá a ningún lado. Está muy bien, le quedan dos años de contrato. Él es muy feliz viviendo en Madrid y no se va a marchar”, insitió.

