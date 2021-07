agenda discreta pero pasillos de un tiempo mejor

Resulta inevitable desconectar de la política nacional por mucho que se crucen los Pirineos. No hace falta estar en Barcelona, Madrid o Valencia para que los indultos sean un plato del menú. De hecho, este martes aterrizarán en Estrasburgo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell y Meritxell Serret. ¿Para qué? Quizás para rearmar la estrategia del independentismo ante la UE o quizás, quien sabe, como toma de contacto para que la visita a Waterloo del miércoles no les pille demasiado en frío. Puigdemont espera allí porque ha preferido seguir el pleno desde Bélgica.

