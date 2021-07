Agenda anticorrupción, una nueva promesa con otro protagonista

Durante su discurso como nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), Crispiano Adames, sorprendió a muchos al señalar que impulsaría dos proyectos anticorrupción: reformas al Reglamento Interno del Legislativo y la ley de conflictos de interés en el sector público. “El país espera mucho más de nosotros. En otras latitudes donde no se atendió este clamor de sus pueblos, la crisis institucional colapsó el sistema. La ola antisistema que recorre el continente nos alcanzará si le somos indiferentes”.

You May Also Like