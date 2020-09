Agencias y hoteles perderán 350 millones de euros y 90.000 empleos por la suspensión de los viajes del Imserso

Tal y como explica Garrido, el público al que se dirige el Imserso es población de riesgo . Sin embargo, el presidente ha lamentado que no se haya hecho un programa en paralelo para incentivar la demanda interna y no ha dudado en tildar a esta acción como “una incapacidad muy preocupante” de la Administración para proponer alternativas viables al programa e incentivar la demanda.

Este daño económico, que se suma a los ingresos no recaudados por la falta de inactividad de dichas excursiones durante el mes de febrero y mitad de marzo, es interpretado, por el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, como una “malísima” noticia. Y es que, las casi 900.000 plazas del programa que se han quedado sin vender no permitirán, a las empresas de este sector, salvar la temporada baja.

