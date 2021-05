Agencia de la ONU investigará el desvío del avión en Bielorrusia y el G7 advirtió que podría haber nuevas sanciones contra Lukashenko

Bielorrusia cuenta con el apoyo firme de su principal aliado, Rusia, que indica “no tener razones para no creer en las declaraciones de los dirigentes bielorrusos” sobre el caso. El jueves el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov pidió que “cesen de demonizar a la gente que Occidente no quiere”. Alexander Lukashenko y Vladimir Putin mantendrán un encuentro el próximo viernes en Rusia.

