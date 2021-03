Agatha Ruiz de la Prada deja claro que se disculpó con Juan del Val por exigencia de los abogados de este

El entrenamiento, iniciado en El desafío, entre Agatha Ruiz de la Praday Juan del Val está servido. Todo comenzó a raíz de una actuación de la diseñadora en el programa presentado por Roberto Leal.

Ruiz de la Prada hizo un playback y bailó la canción de apertura del musical Lalaland. Su actuación en cuanto al baile fue bastante descoordinada y el playback prácticamente inexistente, como opinaron muchos usuarios de las redes sociales y el propio Juan de Val, que es jurado en El desafío.

Del Val le espetó que la actuación era “muy muy mejorable” y Agatha respondió enfadándose y declaró a esRadio que el jurado había sido “un súper maleducado, imbécil y antipático”.

Pese a esto, la diseñadora sorprendía ayer subiendo un comunicado a las redes sociales en el que se retractaba de lo dicho contra del Val y le pedía disculpas, añadiendo que “sus palabras no fueron ofensivas”.

El jurado del programa aceptó de buen grado las disculpas, compartiendo la foto del mensaje de Agatha en su perfil de Instagram. “Era bastante evidente que no era yo el que tenía que pedir perdón. Puedo caerte bien, mal o regular; parecerte alto o bajo, guapo o feo, pero jamás en treinta años de profesión he insultado ni he faltado el respeto a nadie. Me alegro de dar por finalizada aquí esta historia. Por mí, FIN“, era el mensaje con el que acompañó a la foto.

Sin embargo, ahora, en una entrevista con Europa Press, la modista ha reculado y ha dejado claro que el comunicado se lo han exigido los abogados de Juan del Val. “Era un retracto. Era un comunicado de retracto. No es que se me haya ocurrido levantarme por la mañana y decir ¡ay! No, no”, ha afirmado con la mayor naturalidad.

“Ha habido abogados de por medio. Pero, ¿con todo el lío que tengo yo ahora me voy a meter con abogados? No, gracias”, ha apostillado y ha añadido, además, que “era eso o ir a un juicio, francamente”.

La paz entre ambos personajes ha durado muy poco y no se sabe si Juan del Val se pronunciará al respecto de esto o qué pasará este viernes en El desafío, ya que Agatha declaró en esRadio que había consultado a sus abogados para irse del programa y no tener que volver a ver al jurado del concurso.