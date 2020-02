Afrontando el coronavirus | La Prensa Panamá

En Panamá, los comunicados del Ministerio de Salud han sido publicados oportunamente para informar sobre las novedades del coronavirus y la situación del país. Sin embargo, la divulgación de estos comunicados se enfrenta a las redes sociales, que la mayor parte de las veces contiene información no verificada y exagerada, y carece de la rigurosidad científica necesaria, pero que es fácilmente accesible al público debido al tipo de lenguaje que utiliza. Como resultado, dos casos notables de llegadas de estudiantes de China al país han causado una histeria basada en la percepción de un riesgo que en este caso no es real con la evidencia científica que hasta ahora sabemos. Compartir noticias falsas o aprovechar las circunstancias para promover la xenofobia perjudica todos los esfuerzos que nuestras autoridades realizan para proteger la salud de la población.

La aparición de un nuevo virus ha acaparado los titulares de los medios de comunicación en las últimas semanas, y si bien hemos podido ver publicaciones más ajustadas a los comunicados oficiales de las autoridades, otros han aprovechado el festín para crear morbo y esparcir rumores que no se sustentan con la evidencia. Lo peligroso de este exceso de información, es que el público en general muchas veces no cuenta con las herramientas necesarias para separar la especulación de los últimos hallazgos.

