África y la Amazonía arden en silencio

Los grandes incendios que suelen producirse en verano en California (EE UU) son mundialmente conocidos. Imágenes de grandes llamaradas, poblaciones evacuadas y kilómetros ardiendo en esta zona de Estados Unidos suelen ser noticia todos los veranos por su dimensión y consecuencias. No obstante, no son los únicos que se producen en el mundo y, desde luego, no son los más grandes.

