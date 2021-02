África no está maltratada, su dueño explica por qué llegó a ese estado

No todo es lo que parece. Cientos de personas quedaron consternadas al ver el estado en que se encuentra la perrita África, misma que fue trasladada a un centro médico, luego de recibirse una denuncia por estado extremo de desnutrición.

El rescate lo llevaron a cabo unidades de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística (Dinapart) y funcionarios de Bienestar Animal, en el sector de Parque Lefevre, el pasado 5 de febrero. Pero la historia va más allá.

día a día se contactó con Rafael McCaccy, dueño de la perrita y esto es lo que nos reveló.

Según McCaccy, África no está maltratada, ella realmente lo que está es vieja y sufre de diabetes y otras cosas.

“Yo tengo a África desde bebé, la criamos bien aquí tranquilo. La perra creció, pero ahora que está rondando los 13-14 años. En el mes de abril de 2020, ella tuvo un parto, pero los perritos murieron dentro de ella. Lo que me tocó fue llevarla a una veterinaria en San Francisco, donde tuvieron que operarla y estuvo hospitalizada por alrededor de 10 días y salió bien. Seguimos con la perra y de pronto empezó a enflaquecerse para tiempo de pandemia, donde nadie podía salir. Lo que yo hice fue darle bastante comida. Ella comía, pero no engordaba. Le dimos todas las medicinas que nos dio la veterinaria, mismas que salieron entre todo como por 900 dólares. Luego alguien pasó por aquí y puso la denuncia en la Alcaldía. Posteriormente me citaron, me trajeron una boleta, yo atendí la cita y me llevaron con la jueza de paz. Cuando me encontré con el director ambiental, le explique el caso y le mostré que yo atendía a mi perro y fue cuando le dije que si había alguien que podía ayudarme, yo se la dejaba, incluso al señor que había puesto la denuncia. Yo no entendía porque no engordaba, y por lo visto hizo caso omiso a lo que le dije. Le comenté también que tenía que atender a mi esposa que necesita un trasplante de riñón. Yo hice lo que pude, pero tengo que elegir entre la perra y mi esposa, luego cuando fuí donde la jueza de paz en Río Abajo, le mostré los documentos, pero me dijo solamente que la llevara a la veterinaria para que la incluyeran en un programa, fue cuando le diagnosticaron diabetes. Estando la perra en casa, no engordaba, estaba flaca y tomaba bastante agua. Cuando llevé los resultados, la jueza de paz señaló que se le siguiera atendiendo y que comprendía que no era un caso de violencia o maltrato animal”.

‘Ganas de ganar de gracia’

El señor McCaccy además resaltó que siente que todo es cuestión de querer ganar gracia y demostrar que supuestamente están haciendo su trabajo. ¿Cómo así?

“El viernes a las ocho de la noche se volvió a aparecer el director de gestión ambiental, mismo que yo le había pedido ayuda anteriormente. Él sabía que había una fundación en Panamá, que atendía a los perros. Él director tenía conocimiento, desde el 23 de septiembre, que le pedí ayuda. Ahora llegó el 5 de febrero, a decir que yo insisto en maltratar a la perra. Eso no me gustó, porque él sabe qué le pasa a la perra. Pienso que ahora quiere figurar como director y decir que está haciendo un buen trabajo, pero se equivocó conmigo porque tengo documentos, porque tengo pruebas que la perra ha sido atendida. Luego al teniente se le mostró toda la evidencia y por eso no me llevaron preso. Yo no lo conozco a él y pienso que tiene algo conmigo”.

Mala fe de la gente

Pero esto no termina aquí, resulta que ahora hasta amenazas por redes sociales para él y su familia inundan su teléfono.

“En las redes aparecen mensajes de amenazas para mi familia por causa de la perra, cosa que no entiendo. Yo llamé a la abogada y pondré una denuncia por la serie de amenazas recibidas. Desde piedras y balas en casa, son solo algunos de los mensajes que han llegado, situación que no veo bien y pienso que eso sí es un acto de delincuencia”.

Asimismo agregó que para sorpresa de los médicos que atienen a África, él nunca ha dejado de preguntar por ella.

“Yo estuve hablando con la señora que atiende a la perra en la fundación y por ahí mismo le di toda la información de sus atenciones anteriores, ella no se imaginó que yo iba a llamar, porque creía que yo era una maltratador. Lo que sí es cierto es que la perra está en un estado crítico. Ella tomó en cuenta toda la información, pero sí me dijo que la perra tiene problemas en el corazón y el estómago. Al parecer hasta plástico comió, porque a veces rompía las chancletas, pero es duro todo porque yo también tengo problemas, he estado buscando las medicinas de mi esposa y hasta me digo que debo tomar en consideración quien tiene más importancia, mi esposa o la perra. Según las redes tengo desde el 23 de septiembre muerta de hambre, pero nadie sobrevive tanto tiempo, yo nunca dejé de darle comida o agua”.

McCaccy asegura que el día lunes espera poner una denuncia contra quienes han estado manejando mal la información o quienes han asegurado que es un maltratador, luego de asesorarse con su abogada.

África además se mantiene ciega y es que como cuenta McCaccy, cada día que pasa, la perrita se deterioraba mucho más.

Por su parte, la cuenta de Defensores de los Animales, mantiene el tratamiento del can y espera en las próximas horas dar a conocer la acción a tomar. Hasta el momento solo se sabe que ha estado comiendo un poco.