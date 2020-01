Raúl Bravo ha visto como se le relacionaba con el tiroteo y el ‘Operación Oikos’ , ambos están manchando la figura del lateral izquierdo. Él rechaza ir a juicio para limpiar su nombre: “ No tengo que limpiar mi nombre. La gente que me conoce sabe cómo soy” .

Afirma que el exfutbolista serbio se ha puesto en contacto con él para saber cómo está tras lo ocurrido. “ Me ha llamado Darko para preguntar cómo me encontraba y asegurando que vaya dispararate lo que se ha publicado . Hemos sido compañeros de habitación y tenemos una relación muy buena”, aseguró el internacional por España.

