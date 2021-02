Afinan ley de salud mental luego del veto del Ejecutivo

A su vez, indica que el Minsa, el Meduca, y las universidades podrán elaborar planes y proyectos para prevenir y controlar daños a la salud mental en sus organizaciones y en las comunidades, y vigilarán su cumplimiento. Esta redacción, que fue recomendada por el Ejecutivo, a juicio de profesionales de psicología, no los toma en cuenta para el trabajo de estas guías. Sobre el artículo 17, que habla sobre la solicitud de certificados de salud mental, el Ejecutivo dejó claro a la Asamblea Nacional que es el Minsa el responsable de velar por la salud pública de la población, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución . Por lo que, sustentó, no se puede prohibir la solicitud de “certificado de salud mental”, ya que esta debe ser expedida por el personal idóneo y constituye una herramienta de gran valor para evitar situación de riesgo, tanto para el individuo objeto de este análisis, como para el desempeño de un cargo u oficio.

