Afición de Chivas sobre llegada de Paunovic: “Estábamos mejor con Leaño”

Contrataron a un wey con un nombre difícil de pronunciar para que no lo corran a gritos en el estadio, te subestimé, Amaury, no eres tan tonto como lo pareces.

Sus números en la MLS y La Championship (2da división Inglesa) se resumen a un 40% y 41% respectivamente, lo único verdaderamente bueno que ha tenido en su corta experiencia es el mundial sub 20 que ganó, la verdad no veo que esto comience bien…

