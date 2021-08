Afganistán y la Corte Penal Internacional

La CPI tiene que hacer frente a una multiplicidad desafíos, incluyendo la falta de cooperación de los Estados parte y las críticas en cuanto a su productividad y efectividad misma. La misión de la CPI es poner fin a la impunidad de los autores de crímenes atroces. Es precisamente su trabajo en pro de la realización de dicha misión lo que ha generado una buena parte de las críticas en su contra, pues tal y como sucedió en Núremberg, en Tokio, en Ruanda, en la antigua Yugoslavia o en Sierra Leona, los más grandes perpetradores de crímenes internacionales temen ser sometidos al juicio de la ley internacional. No en vano la CPI y sus funcionarios han sido objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos. Tampoco en vano han sido los intentos de Omar Al-Bashir, ex presidente de Sudán, o Saif Al-Islam Gadafi, primer ministro “de facto” durante el gobierno de su padre en Libia, de burlar su rendición al tribunal. La CPI también ha demostrado capacidad para juzgar a un miembro de una organización terrorista como Al-Qaeda. Pero, sin duda alguna, la CPI es y será un mecanismo útil para disuadir a los talibanes de perpetrar atrocidades en el período que se avecina en Afganistán.

El éxito de tal tarea dependerá de la voluntad de los Estados y del recurso a mecanismos disuasorios y punitivos, en caso de que se manifiesten actuaciones contrarias a los principios básicos de humanidad. Uno de éstos mecanismos es la Corte Penal Internacional (CPI), institución que no estaba al alcance de la comunidad internacional cuando los talibanes estuvieron en el poder por primera vez. A la luz de las circunstancias actuales, este tribunal está en capacidad de jugar un rol fundamental en la preservación de los derechos de los afganos, en particular los de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y que ameritan, en consecuencia, de una protección especial.

