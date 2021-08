Afganistán: el régimen talibán ya enfrenta protestas y las reprime violentamente

No dijeron nada sobre las protestas, porque no las esperaban, pero con apenas unos días en el poder gente de Jalalabad se tomaron las calles para gritarles que no aceptarían un nuevo gobierno violento. Mataron a tres manifestantes, según reportan las agencias de noticias.

Los talibanes ya lo dejaron claro: Afganistán no sería una democracia, según dijo Waheedullah Hashimi a la agencia Reuters: “Es la ley sharia y eso es todo”. Después de tomar el poder el fin de semana, los talibanes prometieron un gobierno pacífico. Dijeron que no se vengarían de los viejos enemigos y respetarían los derechos de las mujeres en el marco de la ley islámica.

