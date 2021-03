Aeropuertos intentan recuperar el pulso

El gerente de la ACI confía en que el sector recupere el ritmo de vuelo. “Esta comprobado que el transporte aéreo no es factor de transmisión de la Covid-19. Con los protocolos aplicados no es necesario restringir el transporte aéreo, que es fundamental para el desarrollo económico de la región”, insiste.

Echevarne, precisa que en esta recuperación aérea Panamá es clave. “El rol que juegan Copa y Tocumen es espectacular porque permite que todas las personas de la región se conecten no solo con las principales capitales sino también con otras ciudades. Forman un papel fundamental no solo para el desarrollo económico de Panamá sino de toda la región”.

