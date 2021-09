Aeronáutica Civil pide al MEF reajustar su presupuesto 2022

La Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) no lograría pagar los compromisos que mantiene con algunos organismos internacionales, ni efectuar el mejoramiento de algunos aeropuertos del país, si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no le reajusta su presupuesto para la vigencia fiscal de 2022.

You May Also Like