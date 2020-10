Aerolíneas panameñas tratan de subsistir con operación al mínimo

La aerolínea señaló que en estos momentos no hay rutas rentables en el mercado local y no se espera una mejora significativa a futuro.

Panamá no escapa a ese impacto económico. Sin embargo, luego de seis meses del cierre de operaciones las aerolíneas panameñas buscan subsistir reactivando los vuelos internos aunque señalan que no hay rutas rentables y están a la espera de los vuelos internacionales.

