Advierten que casos y muertes por covid en India serían 30 veces mayores

El estado sureño de Karnataka impuso un toque de queda a las 9 pm durante las próximas dos semanas a partir del martes, con solo los servicios esenciales permitidos entre las 6 a.m. y las 10 a.m., según News 18, afiliada de CNN.

«De acuerdo con la ley existente, el NCDIR no está obligado a obtener datos sobre muertes sospechosas o probables de los estados, por lo que no puedo decir si las muertes están siendo certificadas», dijo.

La mayoría de las personas en la India mueren en casa o en otros lugares, no en un hospital, por lo que los médicos generalmente no están presentes para asignar una causa de muerte, un problema que solo se ha profundizado en la segunda ola, con hospitales sin espacio. Sin ningún lugar adonde ir, los pacientes de covid ahora mueren cada vez más en casa, en ambulancias inactivas, en salas de espera y fuera de clínicas abrumadas.

Pero «eso todavía no es suficiente porque la tasa de positividad promedio nacional es de alrededor del 15%; en algunas ciudades como Delhi es hasta un 30% o más», dijo el lunes. «Eso significa que hay muchas personas que están infectadas y no son detectadas solo por la capacidad de las pruebas … sólo más tarde sabremos cuántas fueron realmente la cantidad de personas infectadas».

