Advierten posibles irregularidades en licitación del Marta

Explicó a este medio que poner los cargos a disposición no es lo mismo que renunciar y que no se han hecho cambios en la directiva del Patronato.

“Si bien nuestra actual legislación no impide que directores y dignatarios de una empresa inhabilitada formen o participen en licitaciones bajo otra razón social no inhabiltiada, en nuestra historia reciente abundan tantos casos de cuestionables contrataciones públicas que estas coincidencias son alarmantes.. .” dice la misiva, firmada por el presidente del Patronato, Horacio Icaza, y fechada el 11 de febrero de 2020.

