Advierten el inicio de un nuevo repunte de COVID-19

Rodríguez hizo hincapié en que hay que prestar particular atención y promover la prevención entre los niños, que en las escuelas “se están infectando no solo con COVID, si no con otras condiciones respiratorias y las están llevando a la casa”, en referencia a enfermedades como la influenza, micoplasma y dengue.

“Este aumento lo que refleja es la liberación de las restricciones. La gente, aunque haya un porcentaje de personas que sigue siendo cautelosa, una gran cantidad de la población no está usando mascarilla, no está evitando el hacinamiento”, planteó la doctora Ángeles Rodríguez , exepidemióloga del Estado, en reacción al alza.

“Como en PR no se hace vigilancia genómica no se sabe qué variante lo está causando”, advirtió el científico a través de su cuenta de Twitter.

